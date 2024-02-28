奧斯汀入院 幕僚因私隱法未及通報

奧斯汀

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀早前瞞報入院，五角大樓周一公布內部調查報告，表示奧斯汀不對外公開入院並非試圖混淆患癌及做手術，其幕僚因受醫療私隱法所限，以及憂慮事主私隱而無及時通報。

國防部長幕僚長馬格薩門（Kelly Magsamen）早前指示行政與管理主任進行為期30天審查，檢視奧斯汀今年1月入院時是否有遵從守則移交權力。周一公開的3頁非機密報告摘要指出，奧斯汀或其幕僚沒有任何失誤，奧斯汀去年12月及今年1月入院治療時，曾經多次向副國防部長希克斯轉移權力，但幕僚因醫療私隱法及對奧斯汀的私隱有疑慮而無及時通報。

國防部稱領導層沒現缺口 報告認為，轉移國防部長權力的決策過程有待改善，但當中沒有迹象顯示不良企圖或試圖混淆。報告亦建議國防部制訂指引，以便在國防部長需要權力移交時，副國防部長做好準備並獲支援，快速履行職責。

國防部發言人賴德重申，在奧斯汀住院期間，五角大樓領導層不存在缺口，奧斯汀有向希克斯轉移權力。奧斯汀周四將出席國會眾議院軍事委員會聽證會，就事件接受質詢；委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）批評報告由奧斯汀的下屬撰寫，要由他批准，沒有任何問題亦不足為奇，所以委員會要自行調查。

馬格薩門