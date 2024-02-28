匈牙利准瑞典入北約 俄重新劃軍區拒示弱

膺第32成員國 包圍波羅的海 俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭促成北約進一步東擴，瑞典及芬蘭放棄中立提出加入該個跨大西洋軍事聯盟。瑞典的加入申請周一獲得最後障礙匈牙利批准，成為第32個成員國，意味歐洲戰略海域波羅的海變為「北約的海」。俄羅斯總統普京同日簽署總統令重建兩大軍區，應對北約在俄方西部邊界的勢力擴大。

匈牙利國會周一復會，隨即表決通過批准瑞典加入北約的申請，以188票贊成對6票反對的表決結果，令匈牙利成為第31個，亦是最後一個批准瑞典加入的北約成員國；待國會議長及總統日內簽署確認後，瑞典將正式成為北約新一個成員國。瑞典首相克里斯特森形容這是歷史性的日子，表示國家準備好承擔對歐洲及大西洋安全的責任；北約秘書長斯托爾滕貝格亦表示歡迎，揚言瑞典加入令北約更強大及安全。

俄西面出口被包圍 瑞典及芬蘭加入北約前，北約當中僅挪威、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭與俄羅斯本土及加里寧格勒接壤；隨着瑞典加入，俄羅斯西面向海「出口」被北約包圍。俄羅斯2022年2月揮軍烏克蘭，瑞典及芬蘭同年5月一起申請加入北約，但遭土耳其及匈牙利反對；前者不滿兩國打擊恐怖主義的立場，後者不滿瑞典政客批評匈牙利民主發展。芬蘭去年4月獲得土匈兩國「開綠燈」，成為北約第31個成員國。

去年6月，瑞典全新反恐法正式生效，被指是回應土耳其的憂慮；今年1月，土耳其國會批准瑞典加入北約的申請。

上周五，克里斯特森到訪布達佩斯會見匈牙利總理歐爾班，雙方實現外交和解及達成國防工業協議，包括匈牙利向瑞典採購戰機。歐爾班當時聲言，兩國成為北約成員國，「這意味我們準備好為另一方赴湯蹈火」。

與此同時，俄羅斯發布總統令重新規劃軍區架構，下月生效。東部軍區與中央軍區不變，南部軍區管轄範圍新增俄方在烏克蘭的佔領區頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松。最大變化是西部軍區一分為二，由恢復建立的莫斯科軍區及列寧格勒軍區取代，北方艦隊「降級」劃入列寧格勒軍區。俄羅斯國防部長紹伊古2022年12月表示，重建莫斯科軍區及列寧格勒軍區是對瑞典及芬蘭加入北約的報復性措施。本報綜合報道

瑞典士兵參與北約波羅的海行動軍事演習。（Getty Images圖片） 北約歐洲成員國最新版圖 俄羅斯軍區最新規劃（3月1日起實施）