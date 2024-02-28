美援M1坦克損毀 步兵車淪俄戰利品

【本報綜合報道】美國此前向烏克蘭提供大批重型武器，同時面對落入俄羅斯手中的風險。社交網周一流傳的影像顯示，至少一輛美援M1阿布拉姆斯主戰坦克在烏克蘭戰場嚴重損毀，相信是首輛損失的美製主戰坦克。與此同時，有在戰場被俄方俘獲的烏軍美製步兵戰車，近日已經被運到首都莫斯科作為「戰利品」向民眾展示。

美國去年向烏克蘭付運31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，烏克蘭軍方日前才發布影片，顯示這款主戰坦克在東部頓涅茨克州戰略要地阿夫迪夫卡投入作戰。至於涉事嚴重損毀的美製主戰坦克，暫時未知道擊中它的武器、乘員是否安全逃生、烏軍有否成功回收、俄軍是否俘獲等重要訊息，但流傳的畫面可見它尾部多處位置起火焚燒。

俄羅斯傳媒引述俄佔烏克蘭赫爾松首長薩爾多報道，涉事美製主戰坦克被俄羅斯無人機發現，並在第一場戰鬥任務被俄方摧毀，地點是阿夫迪夫卡附近。美國傳媒向美國國防部查詢事件，五角大樓拒絕證實或否認美製主戰坦克在烏克蘭戰場損失。

除了M1阿布拉姆斯主戰坦克外，美國也向烏克蘭提供M2A2布拉德利步兵戰車，它們一早投入作戰。社交網流傳的照片可見，一輛被俄羅斯俘獲的M2A2布拉德利步兵戰車，周一由列車運抵莫斯科展出，民眾可以近距離觀看它。美國至今向烏克蘭提供186輛同款步兵戰車，公開來源情報統計至少其中69輛被摧毀、受損、棄置戰場。

外界料情況將趨常見 美國向烏克蘭提供的地面部隊裝備還有史崔克輪式裝甲車、高機動火箭系統，分析指出，美方援助烏方相對先進的軍火，必定有落入敵方手中的風險；加上它們絕非所向無敵，俄羅斯從戰場俘獲它們只是時間的問題。外界相信隨着戰況加劇，類似M2A2布拉德利步兵戰車被帶回莫斯科參與「戰利品」巡遊的畫面，將愈來愈常見。