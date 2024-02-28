總理憂直接參與戰事 德明言拒供空對地巡航導彈

【本報綜合報道】烏克蘭施壓西方國家準時付運及提供更多彈藥之際，德國總理紹爾茨周一明確指出，仍然拒絕跟隨英國及法國援助空對地巡航導彈的做法，理由是擔心德國直接參與烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭，強調烏方現時是缺乏所有射程的彈藥。

英國及法國去年先後向烏克蘭提供暴風影巡航導彈及SCALP-EG巡航導彈，迅即被烏方用於打擊遠離前線的俄羅斯軍事目標。外界關注作為烏克蘭軍事援助第二大來源地的德國，會否提供金牛座巡航導彈。紹爾茨周一出席國內一場媒體活動時重申其反對的立場，指出這是「非常影響深遠」的武器，英法兩國在處理有關目標控制的方式無法在德國實現，稱德國士兵絕對不能夠與該武器系統攻擊的目標產生關連。

金牛座導彈可直轟莫斯科 金牛座巡航導彈射程約500公里，搭載一枚重1,000磅的彈頭，聲稱可以由烏克蘭直接打擊俄羅斯首都莫斯科，與暴風影巡航導彈及SCALP-EG巡航導彈均由戰機發射。紹爾茨重申不論是直接或間接，德國不會是俄烏戰爭一方，更批評有些人對此不在乎甚至完全不考慮，德方所做的事情會否在某種意義上導致參戰。惟德國執政聯盟成員自由民主黨指出，向烏克蘭援助金牛座巡航導彈，德國毋須派遣士兵到當地。