歐盟北約研派兵援烏克蘭

法總統忽邀多國領袖巴黎商談 上周六是俄羅斯全面入侵烏克蘭兩周年，法國總統馬克龍周一在巴黎愛麗榭宮與27位西方國家領袖及部長討論援助烏克蘭；他揚言為了確保「俄敗烏勝」，不能夠排除西方國家向烏克蘭派出地面部隊的可能性。克里姆林宮警告這將導致俄羅斯與北約直接軍事衝突，北約及部分歐洲國家隨即表明沒有考慮出兵。

愛麗榭宮會議旨在討論西方國家的烏克蘭集體戰略，斯洛伐克總理菲喬周一引述一份「受限制文件」列出的會議討論議題表示，這些議題暗示一部分北約及歐盟成員國正在考慮基於雙邊基礎，向烏克蘭派遣士兵，「我不能夠談論目的或他們（士兵）在那裏（烏克蘭）將做甚麼」，但稱有關計劃存在升級戰爭的風險，強調斯洛伐克不會參與行動，更形容這場會議旨在確認西方國家的烏克蘭集體戰略完全失敗。

未達共識 馬克龍：不排除可能性 馬克龍在會議後的記者會證實，會上以「非常自由及直接」的方式討論向烏克蘭派遣地面部隊，雖然未有達成官方共識，但沒有排除所有可能性。他拒絕交代哪些國家考慮派兵，指出自己傾向保留戰略模糊；又稱只有俄羅斯在戰爭落敗，歐洲的安全及穩定才得到保障，因此「我們將要不惜一切代價，確保俄羅斯無法勝出這場戰爭」。美國官員表示，美方沒有計劃派遣美軍士兵或北約部隊到烏克蘭戰場作戰。

惟馬克龍的言論觸動俄羅斯神經，克里姆林宮發言人佩斯科夫周二表示，俄方十分清楚馬克龍的「必須令俄羅斯戰略失敗」立場，也注意到歐洲討論向烏克蘭派兵，但實際上沒有共識。他指出參加上述會議的一系列國家，對此類行動及直接捲入激烈衝突的潛在危險保持清醒的評估，「他們應該意識到這絕對不符合自身利益」。

瑞典首相克里斯特森、波蘭總理圖斯克、捷克總理菲亞拉周二回應時均表示，沒有考慮向烏克蘭派遣地面部隊，認為繼續重點提供防務、人道主義、金融援助。北約秘書長斯托爾滕貝格同日表示，北約沒有向烏克蘭派兵的計劃，成員國正在向烏克蘭提供規模空前的支援。德國總理紹爾茨也稱，不會有歐洲國家士兵部署烏克蘭。

成立新聯盟 向烏供中遠程導彈 馬克龍在會上宣布成立新聯盟，向烏克蘭供應中程及遠程的導彈及炸彈深度打擊。捷克早前牽頭啟動從第三國採購彈藥的項目，菲亞拉透露約15個國家同意加入該頂目。荷蘭看守首相呂特稱該國將出資1億歐元（約8.5億港元）從海外採購彈藥，他認為存在很大的緊迫感，特別是短期的彈藥和防空方面，希望其他國家能夠倣效。本報綜合報道