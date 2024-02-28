9座位小巴 手抱嬰依規購全票

【本報綜合報道】四川省南充市有網民近日投訴稱，帶幾個月大的嬰兒乘坐南運出行的車輛時被要求補全票，質疑安排不合理。南充市南部縣道路運輸管理局回應稱，符合條件的兒童享受免費乘車或客票半價優待，但9座及以下客車不包括在內；事主乘坐的南運出行訂製客車為9座客車或7人車，因此乘車時攜帶的小孩不享有免費乘車或客票半價優待，需要購買全票。

司機態度差 當局下令教育 網民投訴司機一開始沒說清楚，上車後等了十分鐘才開始喊補票，考慮到幾個月大的嬰兒不單獨佔座位，乘坐高鐵等交通工具都不買票，南運出行要求買全票決定讓人不解，且補票也是直接掃司機的收款碼，司機態度十分惡劣。

南部縣道路運輸管理局表示，這並非是南運集團票未賣完想從中彌補損失，南運出行平台已經在購票介面明確標註提示「嬰幼兒及兒童需購票」。至於司機打開收款碼補票的問題，是因為南運出行小程式暫未開通補票功能，補票確實需要司機收取，所以司機用自身收款碼收取車費是合理。關於市民提及司機態度惡劣的問題，已經命令南運集團南部分部負責人，加強對駕駛員的職業道德教育。