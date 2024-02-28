戲院按摩椅體感差 法律界：可要求退票

【本報綜合報道】內地不少戲院近年安裝按摩椅，由於設備上的滾軸凸起，加上使用較為堅硬的材質，坐感並不好，引起部分市民不滿。有法律界人士提出，按摩椅座位的選擇應建立在資訊透明、公平交易、自主選擇的前提下。戲院等場所提供的按摩椅有明顯違反消費者意願的綑綁銷售行為，消費者可以要求電影院無理由退票，也可以要求電影院對座椅進行調換。

院方不願拆除設備 以上海市寶山區長江國際影院為例，6號廳總共140個座位，第4排之後的中心區域有20個座位安裝皮質的按摩靠墊。有按摩滾軸停在凸出的狀態，容易頂到背部。市民貝先生表示，觀影期間，年紀較大的家人都感到加裝後的座椅坐起來很難受，由於身旁坐滿觀眾，他也不方便調換位置，可能存在變相迫使觀眾啟動設備，購買按摩服務的問題。

儘管部分戲院知道上述問題，仍然不願意拆除設備，僅僅建議消費者自行調整座位。上海和平影都（來福士廣場店）所有影廳的中間位置都安裝按摩設備，該戲院工作人員表示，如果消費者不想選到按摩椅座位，只能夠選在靠邊一點或後排的座位，也可以致電諮詢，工作人員會指導如何選購。也有消費者來反映過類似問題，目前沒有其他方法。