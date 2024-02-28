捏造台北男抱走嬰 女網紅掀家長心驚

警揭自導自演 聲言依法送辦 網紅拍片造假風氣持續，台灣一名女網民日前上載一段影片，內容提及孩子在台北市遭到一名陌生男子抱走，經過一輪理論才奪回，觸發市內大批家長憂心忡忡。台媒前天報道，台北警方經調查後揭發一切純屬自導自演，將依法送辦。

該名姓王、網名「泳琳姊姊」女網紅日前在短片社交平台抖音海外版TikTok上載影片，只見她與弟弟及未滿一歲孩子一同出門，在信義區東興路一帶遇到一名陌生男子。就在此時，男子上前說要抱一抱小孩，她一時不留神，孩子即被對方抱走。

片中陌生男為團隊工作人員 面對上述情況，泳琳姊姊與弟弟立即上前搶回孩子，雙方一度爆發口角，男子曾要求不要拍片。她在影片尾段提到，若希望觸碰別人家孩子，一定要得到對方家長同意。

影片上載網絡後，大批台北家長紛紛感到憂心，害怕同一遭遇發生在自己身上。台北市政府警察局信義分局接報後追查，最終揭發一切只是自導自演，片中陌生男子屬泳琳姊姊團隊工作人員，沒有發生小孩被人偷偷抱走事件。

泳琳姊姊到案說明時承認，上述影片於上周五拍攝，目前已經下架。她強調一切只是配合行銷公司劇本拍攝，除了孩子是其親屬，片中弟弟及陌生男子皆是行銷公司職員，自己想藉此提醒所有家長注意類似情況。

涉散布謊言 罪成可拘留3日 然而，由於影片沒有特別標註任何「創作者自行拍攝影片」字幕，警方認為泳琳姊姊涉及另外兩名男子涉違反《社會秩序維護法》中「散布謠言，足以影響公眾之安寧者」條例，已函送台北地院台北簡易庭裁處。

根據上述法例，任何人若被裁定罪成，可被判處3日以下拘留或3萬元新台幣（約7,500港元）以下罰鍰。本報綜合報道