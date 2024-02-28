內地促4.5萬企業分類分級保護數據

【本報綜合報道】工業和信息化部近日印發《工業領域數據安全能力提升實施方案（2024-2026年）》，要求到2026年底，超過4.5萬間企業展開數據分類分級保護。方案亦提出多方面重點任務，其中在提升工業企業數據包化能力方面，要求強化重點企業數據安全管理，事關國家安全大局。