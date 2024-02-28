江蘇省人大前副主任涉賄開除黨籍

【本報綜合報道】江蘇省人大常委會前黨組成員、副主任劉捍東涉嫌嚴重違紀違法，去年被通報受查。中央紀委國家監委周一表示，已經對他立案審查調查，發現其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權等犯罪，決定給予開除黨籍處分。

涉新型腐敗濫用職權 調查發現，劉捍東對抗組織審查，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，利用職權違規為他人職務晉升調整提供幫助，利用職權為親屬謀取利益，縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利；政績觀扭曲，攬權妄為，在工作中不正確履行職責；大搞新型腐敗和隱性腐敗，利用職務便利為他人在土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

除了開除黨籍外，中央紀委常委會開會研究並報中共中央批准，同時按規定取消劉捍東享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。