拆大連會展釀坍塌4死 拘16人

【本報綜合報道】遼寧省大連市大連國際會展中心拆除工程上周二結構坍塌，造成4人死亡。住房和城鄉建設部周一公布房屋市政工程生產安全較大及以上事故查處督辦通知書，要求強化拆除工程施工安全監管。警方對涉及事故的16名疑犯採取刑事強制措施。

事發詳情及死者身份在查 事故上周二下午5時17分發生，拆除工程現場揚起大量沙塵，但事故查處督辦通知書未說明事發經過詳情及死者身份。事故調查組正在調查取證，將結合事故的調查情況，對責任單位、責任人員嚴肅追責問責。通知書指出，住建部安全生產管理委員會要求遼寧省住房和城鄉建設廳，印發事故通報並上網公開，全面排查風險隱患，堅決防範群死群傷事故發生。

通知書要求做好事故調查工作，查明事故經過及原因，提出改進工作的建議；並對責任企業和責任人員實施暫扣或吊銷安全生產許可證、安全生產考核合格證書及特種作業人員操作資格證書等行政處罰。住建部將對遼寧省住建廳進行工作約談，共同研究當地建築施工安全生產工作當前存在的突出問題，明確下一步改進措施。