雄安新區進一步建設 承接非首都功能

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室昨天舉行京津冀協同發展10年來有關情況新聞發布會，指出設立雄安新區主要的初心使命是打造疏解北京非首都功能集中承載地，前幾年主要工作是繪藍圖、編規劃、出政策，目前這些管長遠的重大基礎工作基本完成，現時進入大規模建設和承接非首都功能並重的階段。

市政基礎設施基本建成 國家發展改革委黨組成員郭蘭峰表示，河北省雄安新區規劃政策體系不斷完善，4個基礎性規劃出台，交通等20多個專項規劃及財稅等20多個配套政策亦印發實施，當局從全球213間水平較高的設計團隊，遴選12間頂級團隊設計雄安新區城市，並將最優方案充實完善到規劃中。

該區城市框架基本拉開、雛形顯現，「四縱三橫」的高速公路和對外骨幹網絡全面建成，啟動區重點市政基礎設施基本建成，京雄城際開通後北京西站到新區的通勤時間約50分鐘，從大興機場到雄安新區約19分鐘。

郭蘭峰提到，位於雄安新區的華北最大淡水湖白洋淀治理成效持續鞏固，水質總體保持在Ⅲ類。此外，區內優質公共服務供給不斷增加，北京援建的北海幼兒園、史家衚同小學、北京四中校區開始招生，雄安宣武醫院接診，北京與雄安新區第一批33項公共服務同城化事項發布，實現「北京的事雄安能辦、雄安的事北京能辦」，京雄社保卡居民服務「一卡通」實現公共交通、就醫購藥等多個應用場景兩地互通。