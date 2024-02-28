人民法院案例庫開放 促統一裁判規則尺度

收錄逾3700宗指導及參考案例 最高人民法院昨天在新聞發布會宣布，人民法院案例庫即日起對外開放，公眾經註冊登錄後可查閱內容，同時不會關閉中國裁判文書網，兩者可互為補充。副院長楊萬明形容開放人民法院案例庫是進一步完善中國特色案例制度重要舉措，也是最高法推出新「公共法律服務產品」。

要求法官審案時檢閱 最高法解釋，為了推動解決案例指導不規範、不及時、不系統、不一致及難檢索等問題，同時滿足社會各界及人民群眾司法需求，因此決定建設案例庫，收錄經最高法審核、具參考示範價值權威案例，包括指導性案例及參考案例。

在會上，最高法強調案例庫經過統一審核把關，逐步覆蓋各類案由和罪名及各種疑難複雜法律適用問題，能夠讓法官辦案時提供更權威、更規範及更全面指引。

當開放後，最高法要求法官審理案件時須檢索查閱，參考入庫同類案例後作出裁判，對促進統一裁判規則和尺度，避免「同案不同判」，保障法律正確及統一適用具有重要意義。

除了方便司法界人士，最高法認為開放案例庫將有助於人民群眾透過案例更好地學習法律、運用法律，增強法律意識、明悉行為邊界，同時強化自我保護，一旦發生糾紛可借助已生效類似權威案例了解裁判規則、預測訴訟結果，從而減少不必要的起訴、上訴及申訴。

保留中國裁判文書網作補充 談及中國裁判文書網到底會否關閉時，最高法重申切實加強裁判文書公開力度，持續優化裁判文書公開機制，不斷提升裁判文書公開質效，在建設案例庫，收錄體例規範、要素齊全、便於檢索參考案例同時，將繼續辦好及優化上述網站。

統計顯示，案例庫入庫案例達到3,711宗，其中刑事案例共有1,453宗，佔大約四成左右，民事案例則有1,643宗，佔比接近四成半。餘下行政案例及執行案例分別錄得405宗和187宗，分別佔大約一成及半成。本報綜合報道