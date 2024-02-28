王文濤晤戴琪 關切關稅及涉台問題
【本報綜合報道】中國商務部網站周一公布，部長王文濤等人在阿聯酋阿布扎比出席世界貿易組織第13屆部長級會議期間，與美國貿易代表戴琪見面；雙方交流彼此關心經貿議題，王文濤就美國對華加徵關稅、經貿領域涉台問題等表達嚴正關切。
王文濤同日在世界貿易組織第13屆部長級會議發言，他表示中國以高質量發展全面推進中國式現代化，將為全球經濟復甦提供新機遇。他指出，世界貿易組織應該推動普惠包容的經濟全球化，保障發展中成員特別是最不發達國家的生存權及發展權，加強全球產業鏈供應鏈的穩定和韌性；應該推動綠色產業和綠色製造成為經濟增長新引擎，把投資便利化協定納入法律框架，早日達成高標準的多邊數字貿易規則。
成都北展 美列出口管制清單
與此同時，美國商務部轄下工業和安全局周一把中國成都北展電子有限公司列入出口管制實體清單，禁止向它出口美國產品和技術。該局表示，成都北展為十多年前被列入實體清單、位於四川省成都市的電子科技大學，非法獲取及試圖獲取美國產品；美國商務部曾經指控該大學和參與中國核武計劃的中國工程物理研究院有關。
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