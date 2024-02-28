王文濤晤戴琪 關切關稅及涉台問題

王文濤同日在世界貿易組織第13屆部長級會議發言，他表示中國以高質量發展全面推進中國式現代化，將為全球經濟復甦提供新機遇。他指出，世界貿易組織應該推動普惠包容的經濟全球化，保障發展中成員特別是最不發達國家的生存權及發展權，加強全球產業鏈供應鏈的穩定和韌性；應該推動綠色產業和綠色製造成為經濟增長新引擎，把投資便利化協定納入法律框架，早日達成高標準的多邊數字貿易規則。