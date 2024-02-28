伯恩斯談中美關係 離婚非選項
【本報綜合報道】美國駐中國大使伯恩斯周日向美國傳媒表示，中國是比前蘇聯更強大的競爭對手，中美關係是世上最重要、最具競爭性、最危險的關係，未來10年都是，但「離婚」並非選項，兩國必須共存，這關乎75萬個美國家庭的吃飯問題。
伯恩斯認為，中美關係已經回到穩定狀態，但像坐過山車一樣，最低點是去年的間諜氣球事件，南海、台灣問題亦隨之而來，但指出南海局勢至今未降溫，是一個問題。他直言，中國希望超越美國成為主導全球的國家，但美方不希望這樣，不想生活在一個中國人主導的世界；又稱中美有相互競爭的利益，平衡這些利益是雙邊關係的現實，雙方必須負責任地競爭並維護兩國和平。
出席教堂禮拜 稱印象深刻
伯恩斯同日早上到北京崇文門教堂參加禮拜，稱令他印象深刻，2,000名信眾悠揚地唱詩，氣氛親切溫馨。內地官媒前總編輯胡錫進回應時指出，伯恩斯這次算為中國的宗教信仰自由進行一次宣傳，希望美國政府改變對中國宗教政策的偏見。
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