蔡英文賴清德出席日皇祝壽酒會

【本報綜合報道】日本台灣交流協會周一晚上在台北市舉辦日皇華誕慶祝酒會，台灣正副總統蔡英文、賴清德出席。日本傳媒報道，這次是自1972年兩地斷交後，52年來首次有現任台灣正副總統出席該活動，顯示日本與台灣的關係日益密切。

斷交後首次正副總統出席 除了蔡英文、賴清德外，周一出席活動的還有台灣立法院長韓國瑜、安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲等。日台斷交後，日皇祝壽活動一度在台灣暫停，直到2003年復辦。當時日方考慮中國大陸態度，因此未邀請台灣官員出席，但隨着時間推移，台灣受邀賓客層級不斷上升。

蔡英文在會上致詞稱，台日共同擁有民主自由價值，在文化、經濟上交流密切，台日合作讓彼此產業在國際上取得更大優勢，台積電熊本廠開幕就是最好例子。賴清德提到，最新民調顯示近八成日本民眾對台灣感到親近，亦有八成台灣民眾對日本感親近，他期待台日加強合作，深化經貿關係及人民交流。