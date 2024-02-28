因應台海緊張 日擬疏散沖繩12萬人草案

【本報綜合報道】日本共同社昨日獲悉，日本政府部門假設台灣出現突發事態，而把約12萬人從沖繩縣先島群島疏散至九州各縣及山口縣的計劃草案。

商討九州各縣可接納人數 報道指出，草案內容為先島群島八重山地區居民，原則上由九州北部和山口5縣接納；宮古地區由南九州3縣接納。今後政府將與各縣推進協商，確認人員轉移方式和各縣疏散人數，爭取今年度內敲定。另外，政府有意稍後就確定疏散地和接納地，加快磋商進程。

相關人士透露，從島嶼向九州運送人員注重速度，主要使用飛機。八重山地區石垣市、竹富町、與那國町居民將飛往福岡機場；宮古地區宮古島市、多良間村居民將飛往鹿兒島機場。對於因患病、身體不適等情況難以坐飛機轉移的人員，將確保坐船從這兩個地區，疏散至鹿兒島港的路線。

另外，從福岡機場主要疏散至福岡、佐賀、長崎、大分和山口各縣的各地，從鹿兒島機場主要疏散至鹿兒島、熊本和宮崎各縣的各地。政府在制訂計劃前，去年底啟動九州和山口各縣可接納人數的調查。