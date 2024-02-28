台自製潛艇移浮塢 下水照首曝光

【本報綜合報道】台灣自建潛艇原型艦海鯤號通過大部分測試項目，周一在高雄台船海昌廠現身移至中信8號浮塢，首度以全貌現身，僅螺旋槳等部分裝備仍然用黑布包裹。海鯤號昨日由浮塢載運移到台船修船小塢展開後續測試；它在浮塢下沉後利用自身浮力浮在水上。相關人士透露，後續測試前，今日要用淡水「水洗」它。

螺旋槳包黑布 測試前水洗 海鯤號昨日早上由浮塢載往台船乾塢門口，中信8號浮塢充水下沉，下沉後讓海鯤號浮起，然後拖進入塢內並關閉塢門，抽水讓海鯤號留在塢墩上。當地傳媒引述相關人士報道，潛艇未來要在不同深層的海域活動，艦身整體防蝕工作很重要，因此進入修船小塢後，首個重要動作就是水洗程序。

水洗程序以淡水清洗潛艇艦身的海水及鹽分後，技術與工程人員在塢內裝設電瓶、桅桿、潛望鏡等設備，再進行「預備傾測試驗」，檢測海鯤號的實際重量，確保它能夠正常下潛與上浮。各系統之後繼續其他泊港測試，符合標準並經過驗收合格，達到出海標準，才會安排出海測試。台方為此周一下午5時至昨日下午5時實施空域管制，二港口至中鋼港區水域禁止無關無人機飛行，但期間疑有無人機亂入，工作人員出動干擾槍反制。

台傳內閣改組 防長將離任 另一方面，台灣內閣改組傳聞不斷，近日有傳國防部長邱國正因與副總統兼總統當選人賴清德有過節，5月20日將與現任總統蔡英文共同進退，現時開始收拾辦公室個人物品。邱國正昨日回應稱看報紙才知道這消息，強調沒收到通知前不會有任何動作。