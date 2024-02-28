陸漁船金門翻覆奪命 台依過失致死罪偵辦

發現新凹痕 確定與海巡艇有碰撞 中國大陸漁船本月14日在台灣金門海域翻覆造成兩死悲劇，爭議點之一是漁船到底有否遭到台方海巡艇撞擊。台媒昨天報道，金門地檢署日前在漁船左方船身發現一處新凹痕，確定雙方船隻在事發時確有碰撞，全案現依過失致死罪偵辦。

事故發生後，台灣金門地檢署扣查大陸漁船及海巡船艇。經檢查，台方在陸船左舷下方發現一處明顯新撞痕，就算肉眼亦可見到凹陷，同時在海巡船艇右舷下方也發現一處不明顯撞擊點，再加上雙方說法佐證，因此確定兩船曾經發生碰撞。

在偵訊期間，大陸船員一口咬定漁船即使急轉也不會翻覆，是遭台方海巡艇撞擊出事。相反，台灣海巡署人員堅稱艇長下令登船，故以右舷靠近陸船左舷，過程中難免會有接觸，甚至是輕微碰撞，加上對方突然加速橫移，最終失去平衡翻覆，海巡艇絕非蓄意碰撞。

分析指海巡員無蓄意衝撞 台媒分析指，縱使雙方船隻確有碰撞，卻沒有畫面為憑，再加上意外發生後，台方海巡人員積極搶救墮海大陸漁民，應無蓄意衝撞之意，最終或需靠科學鑑定方可判斷台方人員有否刑事責任，民事賠償則免不了。

由意外發生至今，大陸福建海警近日組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。台灣海洋委員會主委管碧玲昨天受訪時證實，一艘大陸海監船前天曾駛入禁止水域，另有4艘海警船進入限制水域，進來時間不長。對於有傳媒分析指大陸企圖把巡航釣魚島模式帶到金廈水域，她指台方非常不願意接受。

陸海警船金廈海域巡查 管碧玲稱，陸方動作政治意涵非常高，是一種宣示主權形式，台方很不樂意見到，非常希望能回到個案及家屬人道考量，趕快讓死者安息，家屬安心。她又提到，台方釋出很多善意，希望能趕快有共識，讓事件落幕，不樂見政治操作，已引起國際相當關注。

台灣國防部昨天公布，截至當天清晨6時過去24小時內，偵獲解放軍軍機10架次、軍艦6艘次，持續在台海周邊活動，沒有越過海峽中線，另有一個大陸空飄氣球前天下午4時29分出現在基隆西北面約135公里上空。此外，大陸四川省西昌衞星發射中心明天將發射長征三號乙運載火箭搭載衞星升空，網民預計軌迹恐直接貫穿台灣本島。本報綜合報道