和平文化遺址 華境內增至13處

【本報綜合報道】雲南省文物考古研究所近日發布消息稱，中國研究人員公布了位於雲南西南邊境地區的9處新「和平文化」遺址點，使中國境內和平文化遺址增至13處，包括位於雲南西雙版納景洪市的娜咪囡洞穴。研究人員亦發現相關遺址在雲南滄瀾江流域廣泛分布，研究成果已發表在國際學術期刊。

證人群或靠河谷遷移 內媒周一報道，和平文化是東南亞大陸及周邊地區石器時代人類文化，是東南亞史前考古研究的核心前沿課題之一。中國因未有相關遺址發現，一度被排除在該領域研究之外，直至2015年在雲南發現國內首個和平文化遺址「滄源硝洞」，才引起國際學術界對中國西南地區舊石器時代晚期遺址的關注。

新研究表明，和平文化遺址基本處於熱帶雨林環境中，主要集中在東南亞大陸北側的3條流經雲南的國際性河流河谷地帶，和平文化人群的遷移可能利用了河谷之便。河流可為古人類的生產和生活，提供必要的水資源、工具原料和食物資源等。武漢大學歷史學院副教授周玉端表示，後續將對和平文化的源流及其與其他人群文化的關係進行探索。