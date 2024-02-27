詭異瓷娃藏古宅牆內 辟邪祈福

【本報綜合報道】加拿大新不倫瑞克省蒙克頓市政人員，近日評估一幢市級遺產房屋時，發現其牆內藏有一對殘缺不全的瓷娃娃，一個沒有雙手，另一個只有部分下身。雖然瓷娃娃外貌詭異讓人不安，但市政人員推測其用途正正相反，是當地祈求家宅平安的傳統儀式。

兩隻均殘缺不全 加拿大媒體上周六報道，托馬斯‧威廉斯故居 （Thomas Williams House）建於1883年，由當時蒙克頓殖民鐵路財務主管威廉斯建造並擁有，直到1983年捐贈給當地歷史協會，由市政府接管。該市遺產和文化協調員坎貝爾（Lawren Campbell）表示，鑑於只發現了第二個瓷娃娃的腿，推斷娃娃的另一半仍在牆內某個地方。而且他確信這些娃娃是在建造房屋時，故意放置在門上方，這種將東西放入牆壁、地板或入口附近，用作辟邪祈福的傳統可能來自歐洲。

坎貝爾指，威廉斯有11個孩子，其中6個是在該處出生，這些瓷娃娃可能屬於其中一人。坎貝爾原本想將它們帶回博物館研究，但考慮到瓷娃娃本來作用，在基本檢查完後，最終決定放回原位。