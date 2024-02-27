失右臂右腿陷低谷 堅毅男健身操肌肉

遇車禍頹廢6年 獲母開解迎新天 中國山東省濟南市一名男子8年前駕駛電單車時遭遇車禍，導致右臂和右腿被全部截除。他出院後無法接受現實，曾在家頹廢6年，後來不想家人擔心開始接觸健身運動，逐步找回自信，最終重拾對生活的希望。

內媒昨日報道，劉大銘22歲時正在創業，詎料飛來橫禍，正值大好年華卻跌落人生谷底。他在駕駛電單車時因路面濕滑連人帶車摔倒，當場昏迷，醒來已失去右臂，住院一年半後又因右腿傷口惡化至骨髓炎而需截肢。他2018年出院回家，此後多年不願走出家門，更曾偷偷買過一瓶農藥打算輕生，結果被母親發現阻止才檢回一命。

訓練8個月增重 單手舉槓鈴 劉大銘表示，意外發生後獲母親耐心開導，最終讓他決定找其他事情做，便在網上買了健身器材，開始在家裏鍛煉身體。他去年5月終於出門，路過健身房時獲老闆熱情交流，更讓他隨時到場免費健身。此後劉男開始到健身房鍛煉，並不時將健身影片上傳網絡，當地多間健身房負責人看到後，也紛紛邀請他去免費健身，讓他非常感動。

劉大銘最終用了8個月時間，將體重從出院時46.8公斤提升至目前78公斤，並可以單手舉起50公斤槓鈴。他未來希望多參與公益活動，展現自己正能量的一面，為了不讓父母和關心自己的人失望，他需要快樂面對人生。本報綜合報道