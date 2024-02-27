中槍紋身漢棄屍曼谷 揭台通緝犯

頭有3彈孔 現場檢毒

當地周日晚上10時許警方接報，有工作人員在蘇凡納布米國際機場附近一間廢棄的商店內，發現一具疑為亞洲人的男性屍體。警方前往調查時，發現死者頭部左側和右側各有兩處及一處槍傷。現場又發現有人體大腦組織碎片及屍體搬移遺下的血漬，警方估計男子死去超過5小時。死者右手尾指戴有一枚銀色圖案的金戒指，身上有3,000多泰銖（約650港元），但沒有任何證件。另外，警方在現場查獲約半公斤的氯胺酮。由於死者全身布滿紋身，左手臂上紋有一個「羅」字，有當地紋身師認出其為台灣人。