中槍紋身漢棄屍曼谷 揭台通緝犯
【本報綜合報道】泰國曼谷蘇凡納布米國際機場附近周日發現一具身上有紋身的男性屍體，死者頭部有3個子彈孔。台灣刑事局昨日證實，死者為本月初遭台灣通緝的強盜犯石茂強。
頭有3彈孔 現場檢毒
當地周日晚上10時許警方接報，有工作人員在蘇凡納布米國際機場附近一間廢棄的商店內，發現一具疑為亞洲人的男性屍體。警方前往調查時，發現死者頭部左側和右側各有兩處及一處槍傷。現場又發現有人體大腦組織碎片及屍體搬移遺下的血漬，警方估計男子死去超過5小時。死者右手尾指戴有一枚銀色圖案的金戒指，身上有3,000多泰銖（約650港元），但沒有任何證件。另外，警方在現場查獲約半公斤的氯胺酮。由於死者全身布滿紋身，左手臂上紋有一個「羅」字，有當地紋身師認出其為台灣人。
台灣刑事局其後證實，死者為44歲石茂強，他因犯持有槍械、強盜、交通過失傷害，本月8日遭桃園地檢署發布通緝，其後懷疑偷渡到泰國匿藏。至於石男遭槍殺並棄屍的犯安動機及過程，有待進一步釐清。
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