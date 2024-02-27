星洲航空展 華客參觀空巴軍機遭驅趕

【本報綜合報道】歐洲空中巴士公司一架隸屬德國空軍的A400M運輸機，近日在新加坡航空展展出期間，鬧出飛機工作人員以粗暴的態度拒絕中國籍遊客登機參觀。該飛機生產商周日在官方微博帳號發文回應，表示得悉事件後第一時間與相關各方溝通，及時改進參觀流程，確保該架飛機向所有觀眾開放。

空巴微博認衰 網民拒收貨 多名中國網民上周六反映，當天有德國軍隊軍人及空中巴士公司工作人員駐守在該架飛機前，他們向排隊參觀的乘客詢問國籍，並表示「中國和俄羅斯國籍遊客不許登機」。有網民甚至表示，機上德軍軍人還對其作出肢體攻擊，也有人拍下空中巴士工作人員在鏡頭前粗暴驅趕自己的畫面。

空中巴士公司在官方微博表示，對現場工作造成的不便深表遺憾，又強調公司一直致力於成為中國航空業值得信賴的長期合作夥伴，攜手推動中國航空業的高質量發展，在為中歐之間經貿往來樹立典範，並架起溝通交流的橋樑。

對於空中巴士公司的回應，中國網民並不賣帳，認為禁止中俄國籍遊客參觀是該飛機上人員以口頭，而非明文規定的形式告知參觀者，該公司未提及這種做法是否得到其或有關方面的授權，也未回應工作人員與遊客衝突的具體情況。