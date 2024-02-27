應對集體辭職罷醫 韓政府軟硬兼施

周四前返崗不究責 警調查兩醫生協會 面對實習及駐院醫生集體辭職風波愈鬧愈大，南韓政府昨天開始軟硬兼施，行政安全部一邊宣布參與集體行動人士周四前返回崗位就既往不咎，警方另一方面計劃調查醫生團體領導幹部。大韓醫師協會（醫協）緊急對策委員會同日表明下周日繼續舉行全國醫生總動員大會，更視其為「抗拒政府政策偉大長征起點」。

根據保健福祉部昨天公布最新數據顯示，截至上周五晚上7時，隸屬全國100間醫院實習及駐院醫生提交辭職報告數字超過一萬人，佔上述醫院醫生總數約八成左右。罷診受害者舉報中心亦公布，截至上周五傍晚6時，一共收到38宗新增舉報，當中以醫院推遲手術佔絕大多數。

8旬患者停心臟 7院拒收終亡 因應人手不足問題，首爾主要大型醫院已把手術數量及診療服務減半，並透過充分利用專培醫生及教授等彌補空缺，例如三星首爾醫院已減少四成半至五成手術數量，首爾大學醫院則根據情況調整手術及診療服務安排。惟韓聯社昨天報道，大田市一名八旬患者上周五中午心臟驟停，在送院過程中被7間醫院以無床位、無專業醫療人員、無法醫治重症患者為由拒收，足足53分鐘後才抵達市內一間大學醫院急症室，最終證實死亡。

與此同時，行政安全部部長李祥敏昨天主持「應對醫生集體行動中央災難安全對策本部會議」時提到，實習及駐院醫生集體行動加劇混亂，威脅病人生命，政府將推出「診療支援人力示範項目」，藉此維持醫院治病職能。他亦同時承認，單靠上述對策彌補空缺存在局限，期待一眾集體辭職醫生能夠早日重返工作崗位，只要周四前復工，政府將不追究責任。

然而，首爾警察廳廳長趙志浩同日提到，警方將調查醫協核心負責人及大韓實習駐院醫生協議會幹部。針對醫協表明下周日舉行大規模集會，他強調上述集會一旦發生任何非法行為，給公眾帶來不便，警方將採取措施。此外，教育部亦堅持，政府下月底前就會根據各間大學醫學院請求，分配2,000個相關學額。總統尹錫悅也再一次強調，確保國民生病時能接受及時適當治療是國家福利核心，也是國家憲法責任。

醫協續辦總動員大會抵抗 另一邊廂，醫協對策委昨天發文形容，醫生們正面臨共同滅亡或堅決抵抗選擇之路，是次集會並非終點，而是反抗政府政策征程起點，若無法在會上廣泛傳遞熱情及憤怒，前進之路將充滿艱辛。談及政府計劃擴大招收醫科生政策時，對策委認為對方舉動並不合理，可能導致一眾實習醫生、駐院醫生及醫科生放棄從醫。文中另批評，政府起用缺乏醫療經驗、不顧前線情況、任意擺布醫療政策部門，作出非專業性決策，所謂醫療災難事態實際上是由首爾政府一手造成。本報綜合報道

有救護車因罷醫問題，未能送病人赴院。

（Getty Images圖片） 李祥敏