南非執政黨支持者車禍9死

南非誇祖魯—納塔爾省周日清晨發生嚴重旅遊巴交通事故，造成至少9人遇難及70多人受傷。警方表示，乘客主要為執政黨非洲人國民大會的支持者，他們參加前一天的非洲人國民大會全國大選宣言發布會後，坐車返回途中遭遇事故。事故地點位於保羅彼得斯堡地區的國家3號公路上，旅遊巴嚴重側翻。（綜合報道）