紅海美軍擊落兩無人機 也門叛軍導彈射商船

【本報綜合報道】美國中央司令部周一通報，美方部隊上周六在紅海南部海域自衞擊落兩架單向攻擊無人機，另有一架飛行期間故障墜毀。也門叛軍青年運動其後向亞丁灣的美國石化商品船M/V Torm Thor號發射一枚反艦彈道導彈，但落入海中。

英或兩艦部署紅海 與此同時，早前在紅海執行護航任務的英國驅逐艦鑽石號，本月10日返抵直布羅陀休整補給，近日被拍攝到填裝防空導彈，補充在紅海擊落來襲無人機而消耗的彈藥。英國傳媒指出，鑽石號不久後將回到紅海繼續為商船護航。英國護衞艦里士滿號上月初駛離直布羅陀，本月初穿越埃及蘇彝士運河抵達紅海，從鑽石號接手護航任務；一旦鑽石號重返紅海，意味英國在該海域部署兩艘軍艦，防範青年運動襲擊。

另一方面，非洲海底電纜運營商（SEACOM）周一表示，旗下穿越紅海的部分東非海底電纜系統上周六故障，涉及肯尼亞蒙巴薩至埃及扎法拉納的電纜段，初步評估顯示區內其他電纜亦受影響，影響非洲及歐洲的網絡流量。目前無法確認電纜受干擾的原因，正在與維修合作夥伴評估維修可行性；該公司強調，由於地緣政治敏感性及持續的緊張局勢，電纜斷裂位置非常重要，是對維修操作而言有挑戰性的環境。