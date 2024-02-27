以總理懶理會否達協議 堅決地面攻拉法

以色列準備對巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法的軍事行動，總理內塔尼亞胡周日表示，不論有否與回教激進組織哈馬斯達成協議，以方都會向拉法發動地面攻勢，若有協議則推遲實行；又稱一旦展開行動，數周後取得徹底勝利。

內塔尼亞胡當天接受美國傳媒訪問時，提到與幕僚商討審議對拉法的軍事行動，包括撤離巴勒斯坦平民及摧毀哈馬斯剩餘勢力。他指出，未清楚以哈雙方正在進行的停火及釋放人質談判能否達成協議，但表示哈馬斯需要回到合理的情況。美國白宮國家安全顧問沙利文表示，總統拜登仍然未獲得以色列通報對拉法的軍事方案，認為除非看到以方保護巴勒斯坦平民的計劃，否則美方認為不應該向拉法採取行動。

稱以軍已交疏散平民計劃 與此同時，以色列總理辦公室周日表示，以色列國防軍已經向戰時內閣提交疏散拉法平民及日後作戰策略的計劃，但沒有透露計劃詳情，包括當地平民撤離方式及前往地點。戰時內閣同時批准向加薩地帶南部地區提供人道主義援助，並聲稱實施方式將預防加薩地帶北部及其他地區出現的搶掠重演。加薩地帶去年10月爆發戰爭前，全境人口230萬；隨着以色列軍隊地面進攻，估計超過一半人口現時身在拉法。

埃及傳媒報道，以哈雙方周日在卡塔爾恢復談判，作為調解方的埃及希望，能夠達成臨時停火及釋放人質協議。對於內塔尼亞胡的最新表態，哈馬斯一名高級成員回應時指出，他們對於以色列確保協議達成的意願表示懷疑，直言對方根本不關心雙方能否達成共識，反而希望尋求在加薩地帶展開「轟炸及殺戮」下與哈馬斯談判。

以色列準備進攻拉法，也令與盟友美國的分歧愈來愈大。在同一訪問中，主持人提到白宮及美國國會的不信任增多時，內塔尼亞胡的回應暗示自己並不在乎，指出「以色列公眾信任我」。他表示，美國也同意以色列摧毀哈馬斯、釋放人質的兩大目標，但實施方式與美方沒有關係，相關決定由他本人及其他以色列內閣官員作出；又稱美方事前很多警告最終與事實不符，強調以色列非常負責任地展開軍事行動。

防長揚言加強打擊真主黨 另一方面，以色列國防部長加蘭特周日表示，即使加薩地帶實現停火，以色列國防軍也將加強打擊北部黎巴嫩武裝組織真主黨，直至武裝分子從以黎兩國邊境全面撤退。他當天視察北方司令部總部時強調，以色列的目標很簡單，就是透過協議或武力迫使真主黨撤到對方應該所在的地方，讓北部地區的以色列居民能夠重返家園。本報綜合報道

以色列士兵在加薩地帶汗尤尼斯作戰。 內塔尼亞胡