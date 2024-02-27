摩爾多瓦分離區 傳將請求入俄

德左是摩爾多瓦實際分離的俄語地區，與烏克蘭接壤；1990年9月，該地區成立至今未得到任何聯合國成員承認的「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」。德左與摩爾多瓦發生衝突，前蘇聯武裝部隊第14軍介入，時至今日仍然有2,000名俄軍維和部隊駐守當地。2006年，德左舉行全民公投，97%民眾支持加入俄羅斯聯邦。知情人士表示，克里姆林宮視德左及格魯吉亞兩個親俄分離地區，為對付歐洲的混合戰爭有用工具，可能有人下令挑起緊張局勢。

報道指出，西方國家政府正在監控德左周邊地區的局勢，摩爾多瓦前副總理弗倫切亞（Alexandru Flenchea）認為是德左商人發出指示，他們實際上把德左視為自己的領地，希望破壞歐盟與摩爾多瓦的海關整合，目的是試探摩爾多瓦、烏克蘭、俄羅斯的反應。摩爾多瓦政府表示，沒有迹象表明德左會要求入俄，但的確引起公眾恐慌。