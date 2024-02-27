烏軍M1坦克 阿夫迪夫卡首參戰

【本報綜合報道】烏克蘭第47機械化旅上周五公布影片，首度顯示動用了美國製M1阿布拉姆斯主戰坦克，參與了東部戰略城鎮阿夫迪夫卡附近的戰鬥。

影片可見，M1阿布拉姆斯主戰坦克在冬季的地表行駛，道路兩旁有積雪。從空中拍攝的鏡頭捕捉到它向俄羅斯軍方陣地開火，多個目標中彈後冒出火球。第47機械化旅稱，當俄軍試圖找出M1阿布拉姆斯主戰坦克的下落時，它已經「解剖」俄軍及其裝備長達一個多月。

頓涅茨克人民共和國總統顧問基馬科夫斯基（Igor Kimakovsky）周日證實，在俄軍日前佔領的阿夫迪夫卡附近發現M1阿布拉姆斯主戰坦克，但沒有透露數量、戰備狀態及烏方如何部署，但表示烏軍在阿夫迪夫卡附近積極使用無人機。

美國提供 去年9月接收 美國去年1月底宣布，向烏克蘭提供31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，足夠編成一個裝甲營。烏克蘭去年9月至10月中陸續接收，但遲遲未有投入戰場，及至阿夫迪夫卡陷落後才出現首次部署消息。M1阿布拉姆斯主戰坦克的引擎非常耗油，維修保養複雜，或加劇烏軍後勤壓力。