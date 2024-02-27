烏自揭3.1萬士兵亡 西方50%軍援遲到手

總統料俄最快5月新一波進襲 俄烏戰爭開打踏入第3年，烏克蘭總統澤連斯基周日罕有公布軍隊死亡數字，表示至今3.1萬名士兵陣亡，並非外界所言的30萬人或15萬人；又稱俄羅斯最快今年5月底或夏季發動新一輪進攻，呼籲西方國家繼續提供援助支持。烏克蘭國防部長烏梅羅夫警告，50%外援武器未能夠及時送抵，令烏方喪失領土。

烏克蘭與俄羅斯爆發全面戰爭以來，兩國官方甚少公布士兵傷亡數字。澤連斯基周日表示，不會透露受傷士兵人數，否則有利俄方軍事部署。美國官員估計，烏克蘭軍隊兩年來約7萬人戰死，傷兵人數接近14萬名。烏克蘭總統顧問波多利亞克2022年底曾經表示，開戰以來有1.3萬名士兵陣亡，烏方後來未再公開士兵死亡數字。

澤連斯基指去年反攻計劃外洩 澤連斯基提到，烏克蘭遭佔領地區有數以萬計平民喪生，但戰爭結束前不會有確切數字，承認不知道有多少平民死亡。

被問到對今年再度反攻是否有所準備時，他稱有一項反攻計劃，形容它很明確，現時無法講述細節，但透露去年的反攻計劃外洩，開始前俄羅斯已經知悉；烏方也擬訂了多個新反攻計劃，若再外洩可以混淆俄方。

烏克蘭近期面對西方軍事援助不到位影響，特別是外援軍火主要來源美國，最近數周因彈藥短缺而戰力減弱，無法在戰場取得突破甚至鞏固陣地。澤連斯基稱烏軍會否戰敗、面對非常困難情況、出現重大傷亡均取決西方國家夥伴；對於美國國會尚未通過新一輪援助方案，他直言有希望，「我肯定將會有正面結果」。

相比澤連斯基的態度，烏梅羅夫顯得相當悲觀，指出雖然士兵已經建立新防禦工事及「數千個據點」，但西方國家延遲交付軍事裝備，令烏方在戰場受到挫折及士兵陣亡。他承認：「我們已經制訂一個計劃，我們正在努力。我們正在做一切可能及不可能的事情，但（西方國家武器）沒有及時供應，這對我們而言將是很困難。」

在外援武器供應問題上，烏梅羅夫特別提到烏克蘭「夢寐以求」的美國製F16戰機，指出歷史已經證明任何國家不可能在沒有空中優勢的情況下勝出戰爭。由荷蘭、挪威、比利時等西方國家組成的戰機聯盟，在美國「開綠燈」的情況下已同意向烏克蘭提供二手F16戰機，但訓練成軍需時，烏克蘭能否今年獲得它仍然是未知之數。

烏外長稱美援助前景不明朗 俄羅斯或烏克蘭均無法在戰場更進一步，國際社會關注戰爭會否無了期地進行或陷入長期僵局，部分西方國家輿論因此質疑「援烏持久化」。

烏克蘭外交部長庫萊巴周日表示，上述「烏克蘭疲勞」的說法沒有事實根據，指出歐洲國家絕對理解有需要加快援助及作出具體決定，但他稱美國的情況比較複雜，未來援助的前景不明朗。本報綜合報道

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