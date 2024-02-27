整頓不公腐敗歪風 推14項檢察護企行動

內媒前天報道，最高人民檢察院近日印發《「檢察護企」專項行動工作方案》（下稱《方案》），其中明確14項重點工作舉措，包括嚴懲破壞公平競爭領域犯罪及民營企業內部腐敗犯罪，以及深化知識產權檢察綜合履職及涉案企業合規改革等。

最高檢提到，為貫徹落實中央經濟工作會議及中央政法工作會議等精神，以及《中共中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》，進一步加強依法平等保護各類經營主體，營造法治化營商環境，幫助經濟社會高質量發展，故印發《方案》，由本月至12月展開專項行動。

搗空殼公司 增訴訟監督 《方案》提到，專項行動14項主要重點工作舉措分別是嚴懲破壞公平競爭領域犯罪；嚴懲民營企業內部腐敗犯罪；展開對公司實控人、高管背信損害公司利益行為的監督治理；展開「空殼公司」專項打擊治理；以「掛案」清理為抓手，加強對涉企案件的立案監督。

助保護民企 擴法治意識 此外，依法穩慎適用強制措施亦是舉措之一，另包括開展涉罪單位財產性判項執行專項監督和侵害企業合法權益犯罪的刑事裁判涉財產部分執行法律監督；加強對涉企民事生效裁判和執行案件的監督；加強對涉企行政訴訟監督行政生效裁判案件和行政違法行為的監督。

針對公益訴訟，《方案》強調會展監督，同時會加大控告申訴案件辦理力度；加強對民營企業的產權保護；深化知識產權檢察綜合履職；深化涉案企業合規改革。

最後，《方案》要求各級檢察機關切實增強檢察履職服務，保障民營經濟發展壯大責任感及使命感，為經濟社會高質量發展創造穩定、透明、規範、可預期法治環境，同時要把行動作為本年一項重要任務，各省級檢察院要成立工作專班，切實加強領導，組織落實。

此外，《方案》要求堅持治罪與治理相結合，鼓勵及引導民營企業加強自身合規建設，促進民營企業健康發展，促進民營企業家健康成長，同時認真落實「誰執法誰普法」普法責任制，加大以案釋法和法治宣傳力度，引導民營企業家及內部人員增強法治意識，藉此推動建設法治民營企業、清廉民營企業。本報綜合報道