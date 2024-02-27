納醫保目錄藥物 5年內獲批為主

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，國家醫保局指出近年來被納入醫保目錄的藥品以5年內獲批新藥為主，過去兩年合共新增15.5萬間定點零售藥店供應談判藥品，極大解決藥品「進得了醫保、進不了醫院」的瓶頸問題。

設雙通道供應保障機制 國家醫保局介紹，在醫保談判加快節奏下，新藥從上市到納入醫保目錄的等待時間，從平均5年縮短至不到兩年，部分新藥上市僅半年就被納入醫保目錄。被納入醫保目錄的藥品以5年內獲批新藥為主。此外，當局建立健全談判藥品「雙通道」供應保障機制，通過醫院和零售藥店兩個渠道向患者供應談判藥品，並實行相同的報銷政策。

談判藥品協議有效期原則上為兩年，考慮新上市藥品進入市場時間較短，銷量變化具有不可預測性，國家醫保局每兩年考察一次藥品基金使用情況，並根據藥品實際銷量的情況，調整支付標準。總體而言，5年內醫保藥品目錄的調整更好地服務廣大參保人員，患者以更合理的價格用上療效更好的創新藥，也促使醫藥產業走上重創新、強研發的高質量發展道路。