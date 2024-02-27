北京15部屬高校向雄安新區疏解

【本報綜合報道】2024年京津冀教育協同發展論壇周日在北京市舉辦，論壇上公布目前有202間京津中小學和幼兒園，與273間河北省中小學和幼兒園開展辦學合作，北京市15間部屬高校將向雄安新區疏解。

貫徹一校兩區協同發展 在上述部屬高校中，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）4所高校的雄安校區去年11月正式開工建設。上述高校均表示，將按照「一校兩區、協同發展」的思路進行布局。北京理工大學雄安校區也獲批建設，將和該校中關村校區、良鄉校區、珠海校區及懷來校區共同構建「一脈五區、一體發展」的開放辦學格局。

雄安新區是河北省管轄的國家級新區，位於河北省中部，地處北京市、天津市、河北省保定市腹地。京津冀教育協同發展創新機制研究團隊負責人、首都師範大學發展規划辦公室副主任王寰安表示，這些辦學實力突出的高校入駐，將為雄安新區乃至河北省高等教育帶來優質的人才和科技資源，對當地產業結構的升級以及社會經濟發展的作用不言而喻。