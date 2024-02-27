法援年助54萬農民工追薪近74億

優先受理審查指派

去年以來，各地法律援助機構充分利用59萬個公共法律服務實體平台、7萬個法律援助工作站、33萬個法律援助聯絡點，就近就地為農民工提供法律援助。各地法律援助機構優化服務流程，簡化辦理手續，對農民工追索勞動報酬案件一律免予核查經濟困難狀況，實行優先受理、優先審查、優先指派。各地法律援助機構加強與人社、民政等部門的溝通協作和數據共享，打造農民工討薪案件一體化工作模式。