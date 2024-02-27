電池故障 北京住廈電動車棚起火

【本報綜合報道】江蘇省南京市日前有住宅大廈電動單車停泊處起火造成死傷後，北京市周日也有住宅小區電動車棚起火，但未有造成傷亡。內地傳媒昨日報道，為了從源頭防範電動單車質量安全事故的發生，北京市自行車電動車行業協會2022年制訂有關電動單車用鋰離子動力電池組技術規範的團體標準，從單體電池過充電、過放電、電池組溫度保護和過充電保護等33項安全技術指標進行規定。

報道指出，周日上午10時13分，北京119指揮中心接到豐台區馬家堡街道有小區樓幢的電動車棚起火。消防到場後，上午10時26分明火被撲熄。經核實，現場戶外獨立電動車棚內電動單車起火，過火面積10平方米，初步認定為電池故障引發火災。

審查監管電池強制性標準 2022年由工信部組織起草的強制性國家標準《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規範》，已經完成起草和徵求意見階段，目前處於審查階段。有關標準起草人之一、中國電子技術標準化研究院安全技術研究中心副主任何鵬林表示，標準發布以後，不符合強制性標準的產品、服務，將不可生產、銷售、進口或者提供。