江蘇住宅火揭安全隱患 下令突擊隨機抽查

促電動單車隔開擺放 清理走廊梯間雜物 江蘇省南京市雨花台區某住宅大廈上周五凌晨發生15死奪命火災事故後，省政府隨後宣布展開全面排查消防隱患工作。江蘇省委書記信長星前天親赴南京巡視時補充，要以「四不兩直」方式隨機檢查市內居民屋苑及商業綜合體消防是否合乎安全，排查整改工作不能只發通知及貼告示就完事。

「四不兩直」是指，不發通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，以及直奔基層、直播現場，屬其中一種調研方式。信長星前天前往東北棲霞區某屋苑，察看建築結構及金屬柵欄，了解消防安全隱患排查及雜物清理情況。另外，他亦親赴雨花台區另一屋苑，視察架空層及消防設施。

在巡查期間，信長星重申排查整改行動刻不容緩，務必見到實效，要迅速採取措施，把電動腳踏車與採光井井口留出安全距離，把窗戶柵欄上易燃可燃物品及樓梯走廊上各類雜物清理乾淨。當談及採光井類型各異時，他稱要研究可操作整改方案，各類建築物地下公共空間、架空層等要與採光井形成物理隔離，拆除金屬柵欄等外掛設施，隔開各類可能火源。

指吸取教訓不是口號 信長星同時強調，吸取教訓不能停留在口頭上，排查整改不能滿足於發通知、貼告示，不能只看做了哪些工作，更要看還有哪些工作沒有做、不到位。他還指出，要強化「視隱患為事故，發現不了隱患就是最大隱患」意識，從而舉一反三、標本兼治，切實提高隱患排查整治質效，築牢安全底板、守住安全底線。

事故發生後，江蘇省省長許昆林日前在江蘇省消防安全委員會全體（擴大）會議上指出，要清醒認識消防安全嚴峻形勢，按照省委要求，全面開展好消防大排查大整治，把突出問題隱患排查梳理出來，把各項消防責任及措施落細落實落到位。本報綜合報道