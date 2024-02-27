莫言著作被指歪曲歷史 網民促道歉

【本報綜合報道】內地有網民本月早前在網上發起有關提告作家莫言的網絡具名投票，指摘他的著作《紅高粱》和《豐乳肥臀》涉嫌歪曲歷史、抹黑八路軍不抗日、抹黑國共內戰時的解放軍，要求向「英雄先烈」及全國人民等道歉，並請求判決「封殺莫言」，禁止市場再出版其書籍等，結果獲得9,000多人支持。

向北京法院入稟 莫言是第一位獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家，他語言風格獨特，多部作品具有魔幻寫實色彩。儘管出版莫言作品的浙江出版聯合集團強調，有關書籍不存在問題，但上述網民認為這屬於內部自查，上周四去北京法院提交提告莫言的材料，後續還將對此事提出公益訴訟。

上海同濟大學人文學院教授張生表示，身為作家和教授，有必要為莫言一辯，否則未來有更多作家被告，自己也可能因言獲罪。他指出，歷史的豐富、現實的殘酷遠不是歷史教科書和文學可以窮盡，真實歷史有可能比莫言描寫的還令人震驚和不能夠接受；又批評這些年教育失敗，因為學生學會非此即彼的惡毒告密、動輒使用政治和法律手段陷害他人，並且對一切與自己不一樣的思想和文化都充滿仇恨。