美妄指經濟脅迫 中方反駁

【本報綜合報道】針對美國貿易代表辦公室日前發表報告稱，中國仍然是世界貿易體系的最大挑戰。中國商務部昨日以答記者問方式回應稱，美國以毫無依據的武斷標準指摘中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施為「經濟脅迫」，顛倒黑白，中方堅決反對。

中國商務部發文指出，注意到上述報告的不實指摘，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫鈎」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映美方的單邊主義和霸凌行徑。發文批評，近年來，美方以「美國優先」為出發點，違背世界貿易組織規則，實施單邊貿易霸凌，制訂歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世界貿易組織成員共同利益，中方及其他成員已經多次表達關注。

籲美方糾正言行 中國商務部續稱，美方不反思糾正自身行為，反而以抹黑、「甩鍋」的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，是極不負責任。中方再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世界貿易組織規則和自身承諾，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，切實為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。