美智庫率團訪問台灣 支持經貿合作

【本報綜合報道】美國智庫傳統基金會訪問團昨日在台灣分別拜會台灣正副總統蔡英文和賴清德，會長羅凱文給賴清德送上基金會最新發表的經濟自由度報告，指出賴清德是全球首位獲該報告的貴賓，又恭賀台灣在報告中排第4位。

蔡英文會見基金會訪問團時，感謝基金會長期透過傳媒投書、舉辦研討會等方式，表達對台美關係的支持，並持續發揮影響力，協助台美雙邊在經貿、安全等領域有更緊密的合作。她強調，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，拓展彼此合作領域除了符合雙邊利益外，也能夠確保全球供應鏈的安全穩固，更有助全球民主陣營，共同守護自由、民主及人權等普世價值。

賴清德與基金會成員會面時提到，上月台灣剛完成一場關係前途的重大選舉，人民用神聖的選票再次展現民主力量，推動台灣在正確的道路上積極前進，並沒有受到中國大陸文攻武嚇威脅影響。他指出，台灣未來面臨的挑戰仍然很多，不論是來自中國大陸的直接威脅，或是氣候變遷、全球數碼化、全球供應鏈重組等，都非常需要國際社會的指教及支持，他也請基金會持續給予協助。

羅凱文表示，代表基金會及美國感謝蔡英文維護台灣海峽和平現狀的勇氣，在對方卸任後，基金會也將繼續表達對台灣的支持。此外，他恭賀賴清德在選舉勝出，期待對方未來持續以卓越的政策領導台灣。談及安全議題，羅凱文稱基金會及美國都會持續支持台灣的自由、經濟和安全。

解放軍16架次機艦逼近台 另外，台灣國防部昨日公布，直至當天上午6時的過去24小時內，合共偵獲16架次中國大陸解放軍機艦，其中兩架次軍機飛入台灣西南方及東南方空域。此外，台灣國防部指出，中國大陸公告周四將在西昌衞星發射中心，向西太平洋發射運載火箭，屆時將經過台方防空識別區。