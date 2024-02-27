福建漁政船巡廈金警戒

陸船翻覆事故發酵 國民黨慰問難屬 中國大陸漁船在台灣金門海域翻覆造成傷亡一事發酵，中國大陸繼周日派出海警船艦在有關海域展開執法巡查後，福建省兩艘漁政船也出動，聲稱維護廈金海域漁業生產秩序。兩岸關係進一步緊張之際，國民黨副主席夏立言周一率團訪問中國大陸，他回應事件時呼籲盡快還原事實，稱「該有的公道就要有」。

中國大陸農業農村部周日發布消息，表示當前正值漁業生產旺季，福建省漁業漁政部門將根據需要，進一步加強海上執法力量，展開常態化漁業巡航執法行動，保障漁民合法權益及生命財產安全。中國大陸海警局同日公布，福建海警出動艦艇編隊在金門附近海域活動，巡查期間採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序、漁民生命財產安全。

台退役少將憂干擾防務 對於中國大陸向金門海域出動海警及漁政船艦，台灣退役陸軍少將栗正傑擔心，中國大陸後續會否使用船海戰術，對台國防也有很大干擾。他指出，中國大陸出動大噸位的海警船，加上漁政船同時執法巡航，將對台灣漁民產生壓縮作用；又提到中國大陸在南海的菲律賓海域，正是利用漁政船作為「指揮船」，實施船海戰術。

與此同時，夏立言率團訪問廈門、廣州、南昌、杭州、上海等中國大陸城市，他表示此行在農曆新年前已經安排，剛好不幸遇上中國大陸漁船在金門海域翻覆事件；又稱此行沒有計劃與中國大陸中央官員會面，若有安排則不會排斥，並向兩位在事件身亡的中國大陸漁民之家屬表達哀悼。他指出，兩岸沒有善意、互信及對話渠道，導致意外發生、敵意循環不斷上升，希望兩地政府克制，不要令敵意繼續上升。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺接受中國大陸傳媒訪問時表示，廈門、金門、泉州漁民一直在廈金海域捕魚，互不侵擾，和諧共處，共同得利；惟台灣民進黨當局利用海巡部門力量粗暴干預，破壞現狀，損害中國大陸漁民的實際利益，甚至剝奪其生命權。他表示，中國大陸對台灣同胞充滿善意，但決不容忍台方無視中國大陸漁民生命財產安全的行徑，保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。本報綜合報道

夏立言 涉事中國大陸漁船在金門海域翻覆造成傷亡。 遇難中國大陸船員家屬抵達金門縣殯葬管理所停柩室。（中新社圖片）