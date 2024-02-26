納瓦尼獄中猝死 疑點多事有蹺蹊

北約及其操控的主流媒體最近大肆宣傳納瓦尼之死，可算是對納瓦尼終極的政治消費。納瓦尼被西方主流媒體譽為俄羅斯反對派領袖，但其實他除了曾一度涉足砍伐及偷運銷售部分木材致富，在莫斯科有知名度之外，在全國寂寂無聞。

俄羅斯的民意調查數據顯示，當地最重要的反對黨還是俄羅斯共產黨，有近20%支持度，至於納瓦尼的支持度只在2至7%左右上落。

更且，真正政治上的反對黨，要有自己的政治綱領，跟執政黨在政治路線及政策有對比，無論與執政黨相同還是不同，都有自己黨的獨特理念，可惜納瓦尼的政黨內眾人，更像一個寡頭財閥旗下的一個團夥，只着意反對及批判俄羅斯總統普京的一切，針對他個人而非政治路向及政策。

有利西方反俄 美國中央情報局前分析師雷蒙德‧麥高文就指出，納瓦尼肯定是美國中央情報局及英國軍情六處的重要「資產」，他在2010年下半年曾被選拔參與耶魯大學的世界獎學金計劃，該計劃的宗旨是使精英參與者能「有智慧成長、分享知識、加強技能及擴大網絡」，這個訓練計劃使他後來積極投入反普京的政治運動。而納瓦尼在2013至2021年政治活躍期，其重要幕僚便被拍到與英國軍情六處人員接觸。

西方把納瓦尼之死定性為普京的陰謀安排，需要通過的考驗是既然納瓦尼已經被判刑期累計接近30年，普京還有需要殺死他嗎？值得深思的是，他的死是在獄中的例行活動期間發生，難道普京要害死他，會採取這種能給西方把柄的做法，而不是更周詳地暗地進行？

最蹺蹊的是，他的死正是在2月16日慕尼黑安全會議開幕的一天出現，這時機不是對西方會上宣傳反俄抗俄最有利？特別是納瓦尼的妻子又是獲邀參與發言的人物，一切時間配合得天衣無縫。更且，當俄羅斯政府宣布納氏之死，15分鐘之後英國廣播公司就立即有報道及評論。問題是英國軍情六處真有弄死納氏的能耐？它被指在烏克蘭有非常廣大網絡，完全可以重金招聘獄中的囚犯施毒弄死他，使納氏之死成為妖魔化普京的有力武器。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻