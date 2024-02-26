開導失戀兒 慈母獲讚

中國甘肅省白銀市一名母親近日在家安慰引導失戀兒子，溫馨過程獲女兒錄成影片上傳網絡，網民紛紛稱讚並表示羨慕。影片顯示，楊女士與兒子坐在床上，對方因與交往約一年的女友吵架分手而悶悶不樂，她語重心長地開導兒子，更直言情感交流才是感情能維持長久和高質量的關鍵。