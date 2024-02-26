發燒友身體力行 辦企業推廣風箏

家人受薰陶 齊赴多地參賽無數 澳洲傳媒昨日報道，維多利亞省墨爾本弗蘭克斯頓一名男子早年偶然接觸風箏後，自此沉醉於製作和放風箏，並帶動其他家人培養相同喜好，定期前往海外參加風箏節，更逐漸發展和成立小型企業，到當地學校和大學舉辦風箏製作工作坊，推動更多人認識和愛上風箏。

貝克（Rick Baker）自1985年起迷上放風箏後，不僅加入當地風箏俱樂部、入手更多風箏，妻子喬（Jo Baker）、兒子特倫特（Trent Baker）和布雷特（Brett Baker）亦因其影響都愛上放風箏，全家隨後更一同到泰國、印度及沙特阿拉伯等多地參加風箏節和比賽。貝克指，興趣讓他們超越文化和語言界限，與全球喜愛放風箏的人們分享無限熱忱，共享無際的天空。

耗3年製14米寬鸚鵡風箏 貝克和家人放的風箏大多造型特別，如一隻20米長的巨大軟風箏，由於風箏太大，一旦升空，就必須被綁在汽車上，確保不會飛走。特倫特近年更親自縫製和設計大型風箏，耗時3年製作出一隻14米寬的彩色鸚鵡造型風箏，創意十足。

貝克一家同樣成立小型企業，經常趁假日期間前往中小學校或大學舉辦風箏製作工作坊，積極推廣這項興趣。貝克和喬甚至以重新引入風箏至澳洲文化為畢生使命，直言很多家長從未放過風箏，不過一旦教會小孩放風箏，眾人便能放一整天，亦可藉此到戶外呼吸新鮮空氣，遠離電子產品。喬指放風箏時能感受風拉動風箏線的感覺，彷彿與大自然融為一體。本報綜合報道