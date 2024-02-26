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拖拉機載客翻車 印度22死
印度北方邦一輛由拖拉機牽引的拖車上周六發生翻車事故，造成22人死亡，另有10人受傷，部分人傷勢嚴重。事發拖車上載有數十名乘客，司機在試圖超越前車時翻車並跌入池塘中。印度政府禁止由拖拉機牽引的拖車載客，但農村地區並未嚴格遵守規定。（綜合報道）
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