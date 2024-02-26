日揆再訪石川 增援52億元

日本石川縣今年元旦發生黎克特制7.6級大地震，造成逾千人傷亡。首相岸田文雄上周六第二次進入災區，訪問石川縣穴水町和輪島市。岸田宣布將從2023年度預算的預備費中追加支出約1,000億日圓（約52億港元），支援災後重建。（綜合報道）