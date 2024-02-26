英王患癌 已制訂繼任計劃

英王查理斯三世早前確診患癌，《每日鏡報》引述知情人士指英王已制訂繼任計劃，王儲威廉是計劃核心。而哈利王子因在個人回憶錄中批評英國王室，因此不受信任。王室專家奎因聲稱，威廉是繼任首選，且英王的病情較想像嚴重。（綜合報道）