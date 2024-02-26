澳洲續山火 毀地1.7萬公頃

澳洲維多利亞省中部巴拉臘特以西的大型山火持續，截至昨日燒毀1.7萬公頃土地，造成至少6間房屋損毀，維省緊急服務部長賽姆斯警告本周形勢會惡化。賽姆斯對本周的天氣感到擔憂，尤其是周三到周四，各項指標都處於極端範圍。（綜合報道）