兩岸國際

澳洲續山火 毀地1.7萬公頃

澳洲維多利亞省中部巴拉臘特以西的大型山火持續，截至昨日燒毀1.7萬公頃土地，造成至少6間房屋損毀，維省緊急服務部長賽姆斯警告本周形勢會惡化。賽姆斯對本周的天氣感到擔憂，尤其是周三到周四，各項指標都處於極端範圍。（綜合報道）
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