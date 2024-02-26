南海續角力 華民兵與菲漁船 黄黃岩島短兵相接

中菲南海角力持續，菲律賓上周六指摘中國海上民兵船隻在黃岩島海域危險攔截，企圖阻止菲方公務船執行補給任務。中國智庫則指摘，菲律賓漁船在黃岩島附近排成一列屏障挑釁。

菲律賓國營電視台上周六發布兩段影片，顯示一艘中國漁船逼近一艘懸掛兩面菲律賓國旗的船隻。在另一段影片中，中國海上民兵船隻嘗試攔截菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）船隻，兩艘船相距估計只有300米，事發海域位於黃岩島以南1.2海里處。最終，菲律賓漁業和水產資源局船隻連同海岸防衞隊船隻突破攔截，向黃岩島一帶作業的44艘菲律賓漁船送上44,900公升柴油、217公升飲用水及20加侖淡水。

北京大學智庫南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）發布照片，指摘菲律賓漁船上周四在黃岩島附近排成一列屏障，是一種有組織的挑釁行為，與漁民的生計毫無關係，只是挑戰中國控制黃岩島的現狀。菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉否認挑釁，強調漁船只是排隊等候燃料補給。

與此同時，英國皇家海軍新型巡邏艦斯佩號（HMS Spey）上周四返回停靠馬尼拉港，菲律賓海岸防衞隊參謀長科內利奧（Hostillo Arturo Cornelio）上周五接見斯佩號指揮官卡迪（Paul Caddy），卡迪強調支持菲律賓海岸防衞隊，尤其在保護印太地區方面。

美重提毀珊瑚礁 中方反駁 美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）日前發報告提到，中國自2012年以來在南海建設島礁，加上捕撈巨蚌活動，至少破壞近85平方公里珊瑚礁。

中國駐菲律賓大使館上周六批評，報告僅靠數張衞星圖片「看圖說話」，翻炒數年前已被證偽謠言，既不符合事實，也經不起檢驗，「他們為何沉迷於老調重彈，除了黔驢技窮外，恐怕還別有用心」。大使館重申中方一貫高度重視南沙島礁及其附近海域的生態環境保護，依據國內法及國際法展開環境保護和監測工作，希望有關方面尊重及客觀看待事實。

本報綜合報道