以國示威演變警民衝突 21人被捕

【本報綜合報道】以色列民眾上周六晚在特拉維夫舉行多場示威，敦促總理內塔尼亞胡下台，並要求政府促成人質獲釋。示威演變成自去年10月以巴戰事爆發以來最激烈的警民衝突，造成至少21人被捕，多人受傷。反對黨領袖拉皮德指摘警方暴力行為反民主，警方則批評部分示威者在街上非法集會，擾亂和平。

警水炮驅趕波及合法集會區 反政府示威最初主要在特拉維夫民主廣場舉行，鄰近以色列國防軍總部基里亞（Kirya）軍事基地，集會事前獲警方批准。部分示威者遊行至軍事基地一帶時阻塞交通，騎警趕至驅散人群時觸發衝突，有騎警撞倒約10人，並揮舞韁繩打中示威者的頭部。警方後來出動水炮驅散人群，卻波及在合法集會區的示威者，以及參與抗議的獲釋人質。

前國防部長阿亞隆（Moshe Yaalon）在反政府集會上，抨擊內塔尼亞胡拒絕為哈馬斯去年入侵負責。有在以巴衝突中重傷的軍人形容現屆政府是史上最失敗的政府，敦促下台。此外，數千人在特拉維夫人質廣場參加連續第20周舉行的集會，要求人質獲釋。由於集會前傳出加薩地帶停火談判取得進展，集會上氣氛較為樂觀。